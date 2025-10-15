Деян Станкович: «Я пришел в «Спартак» ради титула. Две победы подряд многое изменят, разговоры об отставке утихнут»
Деян Станкович рассказал о целях в «Спартаке».
– Насколько для вас важно выиграть чемпионский титул со «Спартаком»?
– Это и есть цель всего этого проекта. Именно ради этого я сюда и пришел.
– Реальна ли эта цель?
– Две победы подряд могут многое изменить. Если мы обыграем «Ростов» в выходные, разговоры об отставке утихнут. А потом, если победим «Оренбург» или позже «Краснодар», все снова будет в порядке. Я просто не позволяю этим разговорам отвлекать меня от работы, – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
