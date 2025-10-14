  • Спортс
  Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря
Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря

Бывшему судье АПЛ грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, бывшему арбитру Премьер-лиги Дэвиду Куту было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он создал одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых. В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале этого года. 

Сегодня Кут признал вину на заседании королевского суда Ноттингема. Его освободили под залог.

Приговор по этому делу будет оглашен на следующем слушании, которое состоится 11 декабря, пишет talkSPORT. Максимальное наказание по таким преступлениям – лишение свободы сроком на 10 лет. 

Обвинения такого рода могут предъявляться не только тем, кто занимался непосредственным созданием непристойных материалов, но и тем, кто их загружал, распространял или сохранял. 

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости

В декабре прошлого год Дэвид был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
