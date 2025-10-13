  • Спортс
  • КДК рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга 16 октября: «Все необходимые материалы собраны»
КДК рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга 16 октября: «Все необходимые материалы собраны»

КДК подтвердил, что рассмотрит дело Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга 16 октября.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». Грозненский клуб обратился в КДК РФС для рассмотрения произошедшего. 

«Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября. Все необходимые материалы собраны», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
КДК РФС
дискриминация
Артур Григорьянц
Комментарии
