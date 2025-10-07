Смолов поддержал обвиненного в расизме Сперцяна: «Эдик – добрый, спокойный парень. Не представляю, чтобы он что-то сказал на расовой почве или религиозной. Stand with Spertsyan»
«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.
«Я бы хотел защитить Эдика и поддержать его. Точно займу его позицию. Потому что я его знаю, не представляю, чтобы он мог себе позволить что-то сказать на расовой почве или религиозной.
Во-первых, он воспитанник «Краснодара»: все время, что он находился в первой команде, было большое количество легионеров, иностранцев, которые говорили на разных языках.
Эдик – суперкоммуникабельный, добрый, спокойный парень. Я не верю, что это могло произойти. Поэтому – stand with Spertsyan (поддержим Сперцяна)», – сказал бывший нападающий «Краснодара».