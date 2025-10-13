Бакаев и Сафонов не сыграют с Боливией и вернутся в клубы – это решение тренерского штаба сборной России
Зелимхан Бакаев и Матвей Сафонов не сыграют против сборной Боливии.
Россия завтра примет Боливию в BetBoom товарищеском матче в Москве.
«По решению тренерского штаба сборной России полузащитник [Бакаев] возвращается в расположение «Локомотива», где в штатном режиме вместе с командой приступит к подготовке к матчу 12-го тура Мир РПЛ против ЦСКА», – сообщается в телеграм-канале железнодорожников.
Также тренировку перед завтрашним матчем пропустил вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
«С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение клубов, не планируются для задействования», – пояснил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В пятницу российская команда победила Иран (2:1) в Волгограде. Бакаев был заменен на 68‑й минуте игры. Сафонов отыграл весь матч.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
