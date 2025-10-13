Карпин о сборной Боливии: «Один из сильнейших за последнее время соперников, в одном ряду с Ираном. Боливия не такая мощная, зато более техничная»
Валерий Карпин оценил уровень сборной Боливии.
Сборная России проведет товарищескую встречу с боливийцами во вторник, 14 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.
– Как оцените соперника?
– В начале сбора мы говорили, это один из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с Ираном. Стилистически команды различаются, Боливия не такая мощная, зато более техничная. Ничего нового за эти дни не появилось, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости