Карпин о сборной Боливии: «Один из сильнейших за последнее время соперников, в одном ряду с Ираном. Боливия не такая мощная, зато более техничная»

Валерий Карпин оценил уровень сборной Боливии.

Сборная России проведет товарищескую встречу с боливийцами во вторник, 14 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Как оцените соперника?

– В начале сбора мы говорили, это один из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с Ираном. Стилистически команды различаются, Боливия не такая мощная, зато более техничная. Ничего нового за эти дни не появилось, – сказал главный тренер сборной России.