«Реалу», «Арсеналу» и «Сити» интересен 22-летний Браун. «Айнтрахт» отпустит защитника летом только за «значительную сумму» – отступных нет (Bild)
Натаниэль Браун интересен «Реалу», «Арсеналу» и «Манчестер Сити».
22-летний защитник «Айнтрахта» в пятницу дебютировал за сборную Германии в матче против Люксембурга (4:0).
После того как летом игрок отклонил предложение о переходе в «Милан», к нему проявляют интерес еще ряд крупнейших европейских клубов, сообщает Bild.
Несмотря на внимание со стороны «Реала», «Арсенала» и «Сити», ожидается, что Браун не покинет немецкий клуб раньше следующего лета.
Действующий контракт левого защитника рассчитан до 2030 года и не содержит пункта об отступных. В связи с этим руководство клуба из Франкфурта может запросить значительную сумму за футболиста. Возможность продажи рассмотрят только в случае получения интересного предложения.
С полной статистикой Брауна можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GGFN
