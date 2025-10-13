  • Спортс
  • «Реалу», «Арсеналу» и «Сити» интересен 22-летний Браун. «Айнтрахт» отпустит защитника летом только за «значительную сумму» – отступных нет (Bild)
«Реалу», «Арсеналу» и «Сити» интересен 22-летний Браун. «Айнтрахт» отпустит защитника летом только за «значительную сумму» – отступных нет (Bild)

Натаниэль Браун интересен «Реалу», «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

22-летний защитник «Айнтрахта» в пятницу дебютировал за сборную Германии в матче против Люксембурга (4:0).

После того как летом игрок отклонил предложение о переходе в «Милан», к нему проявляют интерес еще ряд крупнейших европейских клубов, сообщает Bild.

Несмотря на внимание со стороны «Реала», «Арсенала» и «Сити», ожидается, что Браун не покинет немецкий клуб раньше следующего лета.

Действующий контракт левого защитника рассчитан до 2030 года и не содержит пункта об отступных. В связи с этим руководство клуба из Франкфурта может запросить значительную сумму за футболиста. Возможность продажи рассмотрят только в случае получения интересного предложения.

С полной статистикой Брауна можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GGFN
