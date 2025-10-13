  • Спортс
5

Менди частично вернется к тренировкам с «Реалом» спустя почти полгода после травмы бедра

Ферлан Менди вскоре возобновит тренировки с «Реалом».

По данным The Athletic, защитник впервые почти за полгода должен вернуться к частичным тренировкам с партнерами по команде на этой неделе.

Француз получил разрыв сухожилия мышцы бедра в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) 26 апреля. Четыре дня спустя Менди перенес операцию, и ожидалось, что он будет отсутствовать в течение 10-12 недель.

Теперь же планируется постепенное увеличение нагрузки на 30-летнего игрока в групповых упражнениях. Это обусловлено целью минимизации риска рецидива травмы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
