На матче сборных Италии и Израиля задействуют кинологов, саперов и беспилотники.

Италия примет Израиль 14 октября в Удине на стадионе «Фриули» в рамках 8-го тура квалификации ЧМ-2026.

Власти ужесточили меры безопасности перед матчем, который сопряжен с «чрезвычайно высоким риском». Вокруг стадиона введена красная зона.

Префект Удине Доменико Лионе обеспокоен из-за пропалестинского шествия, которая должна пройти во вторник днем в центре города и может привлечь до 10 000 участников. Он считает, что акция «может создать возможность для проникновения агрессивных группировок, что может создать угрозу безопасности».

На матче будет около 5 000 зрителей, в том числе 51 израильтянин, при общей вместимости арены 25 000 человек. На стадионе будет развернута масштабная антитеррористическая операция. Будут задействованы кинологи, саперы, беспилотные летательные аппараты, а также технологии обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Первые заграждения у стадиона уже установлены, а на воротах будут установлены металлоискатели и бетонные ограждения для фильтрации потока болельщиков и предотвращения несанкционированного доступа.

Кроме того, во вторник продажа и употребление продуктов питания и напитков в стеклянной и керамической таре и консервных банках будут запрещены за пределами стадиона и в наиболее уязвимых районах центра города.

Также планируется масштабное развертывание сил правопорядка – полиции, карабинеров и Финансовой гвардии (итальянская военизированная полиция, входящая в состав Министерства экономики и финансов – Спортс’‘) – для мониторинга городской территории и предотвращения потенциальной напряженности между протестующими и болельщиками.

Меры безопасности будут постепенно ужесточаться вплоть до начала матча, в результате чего территория вокруг стадиона превратится в зону с ограниченным доступом, жестким контролем и ограниченными маршрутами для зрителей.