Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»

В Риме пройдет митинг в поддержку Палестины перед игрой Италии с Израилем.

Матч квалификации чемпионата мира 2026 года пройдет во вторник в Удине.

Комитет Удине по делам Палестины распространил следующее заявление: «В преддверии матча, после месяцев протестов и недель масштабных демонстраций против геноцида, прошедших в Италии и по всему миру, завтра в Риме состоится первая акция у штаб-квартиры Итальянской федерации футбола (FIGC). В понедельник, 13 октября, в 15:30 по местному времени пройдет митинг под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его».

«Мы выходим на улицы, чтобы вновь заявить о своем неприятии государства, совершающего геноцид и колонизацию, и еще раз объявить, что мы на стороне Палестины, ее свободы, самоопределения и стремления к справедливости», – подчеркнули в комитете.