Спаллетти об Италии: «Сборная поедет на ЧМ, мы в этом уверены. Игроки сильны, Гаттузо нашел правильный баланс с двумя нападающими»

Лучано Спаллетти не сомневается, что сборная Италии отправится на ЧМ-2026.

Итальянская команда с 12 очками занимает 2-е место в группе I квалификации чемпионата мира.

14 октября итальянцы сыграют против сборной Израиля – в прошлом матче они одержали победу со счетом 4:1.

«Италия поедет на чемпионат мира. Мы уверены, что так и будет.

Игроки сильны, и [Дженнаро] Гаттузо сразу нашел правильный баланс, задействовав двух нападающих. Так он выиграл у Израиля», – отметил бывший тренер сборной Италии Спаллетти.