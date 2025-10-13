Жоан Лапорта: «Флик – настоящий гладиатор, он как Рассел Кроу. Ханси очень требовательный – его планы невозможно изменить, потому что он немец»
Жоан Лапорта сравнил Ханси Флика с Расселом Кроу.
Немецкий специалист возглавляет «Барселону» с 2024 года.
«Флик – настоящий гладиатор. Он как Рассел Кроу. Настоящая находка, отличный тренер.
Он очень общительный – у него хорошее чувство юмора. Он немец, но чуткий ко всем.
Ханси очень требовательный – его планы невозможно изменить, потому что он немец. Но в то же время он очень чувствителен.
Мне с ним очень комфортно, я очень доволен», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
