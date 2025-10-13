Жоан Лапорта: «Флик – настоящий гладиатор, он как Рассел Кроу. Ханси очень требовательный – его планы невозможно изменить, потому что он немец»

Жоан Лапорта сравнил Ханси Флика с Расселом Кроу.

Немецкий специалист возглавляет «Барселону» с 2024 года.

«Флик – настоящий гладиатор. Он как Рассел Кроу. Настоящая находка, отличный тренер.

Он очень общительный – у него хорошее чувство юмора. Он немец, но чуткий ко всем.

Ханси очень требовательный – его планы невозможно изменить, потому что он немец. Но в то же время он очень чувствителен.

Мне с ним очень комфортно, я очень доволен», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .