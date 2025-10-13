  • Спортс
  • Президент Сербии о поражении от Албании: «Сборная была плохо подготовлена. Из нее только сын Станковича играет в ЛЧ – даже имени его не знаю. Страна обеспечила игроков всем необходимым»
Президент Сербии о поражении от Албании: «Сборная была плохо подготовлена. Из нее только сын Станковича играет в ЛЧ – даже имени его не знаю. Страна обеспечила игроков всем необходимым»

Президент Сербии заявил, что страна сделала все необходимое для сборной.

В субботу Сербия дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Тренер сербов Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера.

«Есть ли у нас футболисты лучше тех, что играли с Албанией? Нет. Никто из них не играет [в основе своих клубов].

Только один футболист из вышедших на поле играет в Лиге чемпионов – молодой парень, сын Станковича. Я даже имени его не знаю (Александар – Спортс’‘). Я увидел его впервые в жизни. Только он из сербов играет в ЛЧ, больше никто (из игравших с Албанией сербов в этом сезоне ЛЧ выступают также Душан Влахович из «Ювентуса» и Лазар Самарджич из «Аталанты» – Спортс’‘). У албанцев сильная команда, их игроки выступают за «Лацио» и «Аталанту».

Но мы привыкли побеждать. Наша команда была плохо подготовлена, играла неважно. Мы разочарованы, поражение далось нам тяжело. Я не мог уснуть из-за грусти – не из-за гнева, как некоторые другие. Некоторые люди в нашей стране только гневаются, но я призываю людей пересмотреть то, что мы сделали для каждой из наших национальных сборных.

Сначала я задался вопросом, обеспечило ли государство футболистов всем необходимым. Да, обеспечило. Выделило ли оно им достаточно денег на чартерные рейсы, на хорошее жилье? У них жилье было лучше, чем у албанцев.

Работают ли наши тренеры в топ-5 лиг? Ни одного. Ни одного. Какого бы тренера мы не назначили в сборную, в первые пять дней его считают спасителем, а через 20 дней его начинают ненавидеть», – заявил президент Сербии Александр Вучич.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: B92
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Албании по футболу
Александр Вучич
logoвысшая лига Сербия
Политика
logoАлександар Станкович 2005
logoДеян Станкович
logoДушан Влахович
logoЛазар Самарджич
logoДраган Стойкович
logoБрюгге
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
