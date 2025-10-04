  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»
11

Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»

Вячеслав Колосков осудил решение ФИФА не отстранять Израиль.

«Это типичные двойные стандарты. Одним все можно, другим ничего нельзя.

Не отстранить Израиль – это политическое решение, и оно не красит Инфантино. Ситуация с Израилем еще хуже, там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание.

Обращать на это внимание нет никакого смысла, просто фиксируем принцип двойных стандартов», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Израиля по футболу
logoМатч ТВ
logoСборная Палестины по футболу
logoВячеслав Колосков
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoСборная России по футболу
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
6сегодня, 17:21
Ташуев о том, что Израиль не отстранили: «Как маленькие дети, которые специально все делают назло. Смешно. Это уродливые двойные стандарты и натуральная подлость»
9сегодня, 15:32
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
134сегодня, 11:33
Главные новости
«Барса» сообщила RFEF о травме Берналя, хавбек отозван из сборной Испании U-21. Ранее из заявки взрослой команды исключили Ямаля
315 минут назад
Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах
922 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
2828 минут назад
«Интер» разгромил «Кремонезе» – 4:1. Бонни забил и сделал три ассиста: на Лаутаро, Димарко и Бареллу
1128 минут назад
«Челси» – «Ливерпуль». 1:1 – Гакпо ответил на гол Кайседо! Онлайн-трансляция
23230 минут назадLive
Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»
1133 минуты назад
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»
736 минут назад
Батраков забил 9 голов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров
942 минуты назад
Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко
4343 минуты назадФото
«Динамо» – «Локомотив». 2:2 – Батраков сравнял с пенальти! Онлайн-трансляция
14249 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Бавария». 0:3 – Диас сделал дубль и ассистировал Кейну. Онлайн-трансляция
136 минут назадLive
У Исака 2 (1+1) очка в 5 матчах за «Ливерпуль». Форвард ассистировал Гакпо в игре с «Челси»
115 минут назад
Черчесов о жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Надеюсь, и самый главный зритель, смотревший по ТВ, получил удовольствие»
416 минут назад
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 13:2. Дальше – игра с «Ромой»
524 минуты назад
У Сергеева гол и ассист за 6 минут матча с «Локо». Мяч форварда «Динамо» засчитали после ВАР
750 минут назадФото
Мусаев о 2:0: «В 1-м тайме «Ахмат» создал нам много проблем, нельзя так играть. Хорошо, что мы были хороши в реализации. 2-й тайм был нормального качества»
253 минуты назад
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
6сегодня, 17:21
«Факел» выиграл в первом матче после увольнения Шалимова – 2:1 у «Волги». Команда идет 2-й в Первой лиге
сегодня, 17:17Видео
Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»
1сегодня, 17:06
Ротенберг о Карпине в футбольном «Динамо»: «Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду»
5сегодня, 17:06