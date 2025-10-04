Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»

Вячеслав Колосков осудил решение ФИФА не отстранять Израиль.

«Это типичные двойные стандарты. Одним все можно, другим ничего нельзя.

Не отстранить Израиль – это политическое решение, и оно не красит Инфантино . Ситуация с Израилем еще хуже, там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание.

Обращать на это внимание нет никакого смысла, просто фиксируем принцип двойных стандартов», – сказал почетный президент РФС.