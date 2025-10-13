33-летний Уилшер возглавил «Лутон» из третьего дивизиона Англии
Джек Уилшер стал главным тренером «Лутона».
Клуб из третьего по силе дивизиона Англии объявил о назначении бывшего полузащитника «Арсенала».
Фото: lutontown.co.uk
Ранее 33-летний специалист исполнял обязанности главного тренера «Норвича» в конце прошлого сезона, а до этого входил в штаб «канареек». Также экс-хавбек «Арсенала» и сборной Англии возглавлял команду «канониров» U18.
После 11 матчей «Лутон» занимает в третьем английском дивизионе 11-е место.
