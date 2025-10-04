  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»
26

Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»

Евгений Ловчев высказался о влиянии политики на спорт.

Ранее стало известно, что совет ФИФА не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд. 

«Мне вообще стыдно за то, каких лидеров себе выбирает Европа, откровенно говоря. Вспоминаю многих людей, которые руководили своими странами, и именно тогда существовал принцип «спорт вне политики». Потом пришли эти шавки. Как эти люди пробрались на эти посты?

И нам надо понять одну простую вещь. Нас вернут и не отторгнут, если мы будем сильными. Все. Другого варианта нет. Только сильными, с которыми будут считаться и побаиваться.

Мир сошел с ума и разделился. И слава богу, что еще есть БРИКС, ШОС, к которым присоединяются и другие страны уже. Потому что видно, где правда, а где могут ваши деньги отдать ни с того ни с сего, где могут вас исключить или сказать, что вы будете ходить по правой стороне, а не по левой. Кто вы такие? С каких пор вы нам будете приказывать, что нам делать и где ходить?

И Инфантино здесь… Это все та же шавка. К большому сожалению, спорт сейчас находится в политике. А лозунг «спорт вне политики» забудьте навсегда.

Израиль не отстраняют, потому что он в том лагере. Есть два лагеря. Их – Америка и европейцы, которые ни слова не сказали по поводу того, что Израиль творил с Палестиной. Когда Трамп может себе позволить просто сказать, чтобы бомбили Иран, то что тут можно сказать? Как это может быть вообще? А когда мы стараемся защитить себя, тогда мы, видите ли, не имеем на это права.

О политике вообще не хочется рассуждать. Скажу сейчас самые главные слова в своей жизни. Я человек, который всегда ездил за границу и который покупал там джинсы, когда тут еще не было их. И у меня не было никогда мысли уехать жить за границу, потому что там якобы лучше. Никогда.

Россия – моя любимая страна. Это мое любимое Подмосковье, это мой любимый футбол. И могу сказать, что я никогда отсюда не уеду», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ловчев. 

Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире» 

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?3036 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Политика
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoДональд Трамп
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoМатч ТВ
logoвысшая лига Израиль
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». 2:0 – Шешко забил после выброса аута. Онлайн-трансляция
3410 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» принимает «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
61214 минут назадLive
Председателем совета директоров «Динамо» станет экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев (РБК)
518 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
2929 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
15143 минуты назадLive
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
18сегодня, 13:41
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
7сегодня, 13:30Live
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 13:30Подкасты
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
25сегодня, 13:05
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
88сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гримальдо разбил голову до крови в игре с «Унионом» после столкновения с одноклубником. Защитника «Байера» унесли на носилках
2 минуты назад
«Арсенал» – «Вест Хэм». 1:0 – Райс забил, Эдегор получил травму. Онлайн-трансляция
144 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция
614 минут назадLive
«Крылья» проиграли 3 матча подряд в РПЛ. У самарцев лишь одна победа в основное время за 12 последних игр во всех турнирах
122 минуты назад
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» – 2:0. Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился
2332 минуты назад
«Байер» – «Унион». 1:0 – Поку забил с паса Васкеса. Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
Минниханов и Федорищев присутствуют на игре «Рубина» и «Крыльев». Губернатора Самарской области освистали фанаты гостей
241 минуту назад
Первая лига. «Факел» принимает «Волгу», «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
444 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 1:1 – Коуто сравнял счет. Онлайн-трансляция
449 минут назадLive
Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул всю страну»
1056 минут назад