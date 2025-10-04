Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»

Евгений Ловчев высказался о влиянии политики на спорт.

Ранее стало известно , что совет ФИФА не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд.

«Мне вообще стыдно за то, каких лидеров себе выбирает Европа, откровенно говоря. Вспоминаю многих людей, которые руководили своими странами, и именно тогда существовал принцип «спорт вне политики». Потом пришли эти шавки. Как эти люди пробрались на эти посты?

И нам надо понять одну простую вещь. Нас вернут и не отторгнут, если мы будем сильными. Все. Другого варианта нет. Только сильными, с которыми будут считаться и побаиваться.

Мир сошел с ума и разделился. И слава богу, что еще есть БРИКС, ШОС, к которым присоединяются и другие страны уже. Потому что видно, где правда, а где могут ваши деньги отдать ни с того ни с сего, где могут вас исключить или сказать, что вы будете ходить по правой стороне, а не по левой. Кто вы такие? С каких пор вы нам будете приказывать, что нам делать и где ходить?

И Инфантино здесь… Это все та же шавка. К большому сожалению, спорт сейчас находится в политике. А лозунг «спорт вне политики» забудьте навсегда.

Израиль не отстраняют, потому что он в том лагере. Есть два лагеря. Их – Америка и европейцы, которые ни слова не сказали по поводу того, что Израиль творил с Палестиной. Когда Трамп может себе позволить просто сказать, чтобы бомбили Иран, то что тут можно сказать? Как это может быть вообще? А когда мы стараемся защитить себя, тогда мы, видите ли, не имеем на это права.

О политике вообще не хочется рассуждать. Скажу сейчас самые главные слова в своей жизни. Я человек, который всегда ездил за границу и который покупал там джинсы, когда тут еще не было их. И у меня не было никогда мысли уехать жить за границу, потому что там якобы лучше. Никогда.

Россия – моя любимая страна. Это мое любимое Подмосковье, это мой любимый футбол. И могу сказать, что я никогда отсюда не уеду», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ловчев.

