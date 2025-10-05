Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»
Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».
Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
«Если в лыжах действительно возможен вариант, что нас допустят, то в биатлоне – нет. У нас подрастают юниоры, 17-18 лет, которые вообще не знают опыта международных соревнований и даже не мечтают об этом. К сожалению, вот такая сегрегация.
Как сказал руководитель ФИФА по поводу Израиля, что они в политику не лезут. Я рад, что израильские спортсмены выступают, правда искренне рад. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Лицемерие 2.0», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.