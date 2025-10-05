  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»
19

Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»

Дмитрий Губерниев упрекнул ФИФА в лицемерии из-за позиции по Израилю и России.

Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Если в лыжах действительно возможен вариант, что нас допустят, то в биатлоне – нет. У нас подрастают юниоры, 17-18 лет, которые вообще не знают опыта международных соревнований и даже не мечтают об этом. К сожалению, вот такая сегрегация.

Как сказал руководитель ФИФА по поводу Израиля, что они в политику не лезут. Я рад, что израильские спортсмены выступают, правда искренне рад. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Лицемерие 2.0», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФИФА
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Израиль
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Политика
logoДмитрий Губерниев
logoДжанни Инфантино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»
11вчера, 17:26
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
6вчера, 17:21
Ловчев о лидерах Европы: «Шавки, мне стыдно за то, кого там себе выбирают. Нас вернут, если мы будем сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Инфантино – та же шавка»
86вчера, 14:10
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
146вчера, 11:33
Колобков о словах главы ФИФА про Палестину и футбол как способ объединять людей: «Было б здорово услышать это в 2022-м про Россию. Желаю Инфантино последовательности и смелости»
233 октября, 17:41
Главные новости
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
2013 минут назад
Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»
2623 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Удинезе» поделил очки с «Кальяри»
3324 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Алавес» против «Эльче»
4151 минуту назадLive
«Брентфорд» раскатал «МЮ» – а «Сити»? Угадайте в Предикторе
51 минуту назадТелеграм
Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»
4857 минут назад
Флик о поражении от «ПСЖ»: «Нам нужно извлечь урок. Прессинг – часть менталитета «Барсы», но нам нужно иметь правильную структуру»
19сегодня, 11:44
«Оренбург» отправил Слишковича в отставку. У команды 4 поражения подряд в РПЛ и 14-е место
51сегодня, 11:37
«Месси и Роналду – инопланетяне, величайшие игроки всех времен. Дембеле заслужил «Золотой мяч» больше Рафиньи». Защитник «Балтики» Гассама о награде
6сегодня, 11:21
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Ростов» победил «Оренбург»
1396сегодня, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
15 минут назад
«Сочи» – «Пари НН» – 2:0, Сааведра забил. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
ЦСКА – «Спартак». Угальде, Кисляк, Барко, Глебов – в стартовых составах
921 минуту назад
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Соколом», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
846 минут назад
Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»
951 минуту назад
Слишкович покинет пост тренера «Оренбурга». Он уже попрощался с командой (Legalbet)
29сегодня, 11:29
«Диас – огромная потеря для «Ливерпуля». Луис прессинговал, жертвовал собой ради обороны, команде этого не хватает». Старридж об игроке «Баварии»
13сегодня, 11:14
«Оренбург» проиграл 4 матча подряд в РПЛ и идет 14-м. «Ростов» не уступает 6 игр кряду, не пропускает 4 тура и занимает 10-е место
3сегодня, 10:59
Израильская футбольная ассоциация про Хайкина: «Не предлагали Никите выступать за нашу сборную. Не рассматриваем этот вариант»
4сегодня, 10:28
Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости
2сегодня, 10:20