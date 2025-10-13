Алексей Миранчук о возможном матче с США: «Будет неожиданное, радостное событие – такой микс эмоций. Это решается на верхах, официальной информации нет»

Алексей Миранчук высказался о возможности матча России и США.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матче сборных России и США. Как вам такая идея?

– Честно, не слежу за такими новостями, так как это все-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации.

Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций.

Посмотрим, какое будет финальное решение.

– Следите ли вообще за информацией о возможном возвращении России к турнирам?

– Следим, конечно. Другого чего-то не сделаешь сейчас.

– Есть надежда сыграть на большом турнире?

– Какая-то надежда еще осталась, – сказал полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук .