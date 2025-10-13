Аршавин о сравнении с Глушенковым: «Ему надо доиграть карьеру, трудно сравнивать игроков разных поколений. И я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее»
Андрей Аршавин оценил сравнения с Максимом Глушенковым.
– Кто талантливее – вы или Максим Глушенков?
– Первое – ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе – трудно сравнивать игроков из разных поколений.
Третье – я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин.
Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости