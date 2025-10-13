Аршавин о сравнении с Глушенковым: «Ему надо доиграть карьеру, трудно сравнивать игроков разных поколений. И я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее»

Андрей Аршавин оценил сравнения с Максимом Глушенковым.

– Кто талантливее – вы или Максим Глушенков?

– Первое – ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе – трудно сравнивать игроков из разных поколений.

Третье – я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин .

Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»