Умяров о дебюте за сборную: «Буду держать уровень и прогрессировать, надеюсь»

Наиль Умяров оценил свой дебют за сборную России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

— Эмоции самые позитивные и положительные. Очень рад, что смог сыграть. Надеюсь, буду держать уровень и прогрессировать.

— Карпин проводил с тобой индивидуальную беседу. Как прошла беседа?

— Он рассказывал, какие требования нужно выполнять опорному полузащитнику.

— Какое он оставил впечатление?

— Знал его до этого по общению с вами. Понятно, что это главный тренер России. Хороший человек, – сказап полузащитник «Спартака ».