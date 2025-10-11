Умяров о дебюте за сборную: «Буду держать уровень и прогрессировать, надеюсь»
Наиль Умяров оценил свой дебют за сборную России в товарищеском матче с Ираном (2:1).
— Эмоции самые позитивные и положительные. Очень рад, что смог сыграть. Надеюсь, буду держать уровень и прогрессировать.
— Карпин проводил с тобой индивидуальную беседу. Как прошла беседа?
— Он рассказывал, какие требования нужно выполнять опорному полузащитнику.
— Какое он оставил впечатление?
— Знал его до этого по общению с вами. Понятно, что это главный тренер России. Хороший человек, – сказап полузащитник «Спартака».
