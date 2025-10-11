Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»

Евгений Ловчев недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

«Нет вопросов о том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас [экспертов] приглашаете не делать настроение болельщикам, а спросить: а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак?

Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду. Да, отдельный пас Миранчука . А он что – в первый раз пас дает? Мы знаем, что Миранчук хороший футболист, Воробьев — хороший футболист, бежит туда и исполняет. Вот тебе великолепная штука, но их должно быть не только от этих двоих, а еще от Батракова и других.

Это только достигается тренировочным процессом и многими играми. А у нас следующий матч будут играть другие люди вместо того, чтобы эти все закрепили», — сказал экс-игрок сборной СССР.