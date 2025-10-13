Леау покинул расположение сборной Португалии из-за «плохой формы». Мартинес недоволен игрой вингера в матче с Ирландией

Рафаэл Леау покинул расположение сборной Португалии.

Вингер «Милана » не тренировался в воскресенье из-за «плохой формы», сообщает A Bola.

Позже тренер португальцев Роберто Мартинес принял решение отправить Леау обратно в итальянский клуб, за который в этом сезоне футболист не провел ни одного полного матча – в последних двух играх за «россонери» он выходил на замену в середине вторых таймов.

Кроме того, Мартинес недоволен игрой Леау в субботнем матче отбора ЧМ-2026 с Ирландией (1:0), в котором тот вышел на поле на 61-й минуте.

Во вторник Португалия встретится с Венгрией в 8-м туре квалификации.