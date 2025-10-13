Леау покинул расположение сборной Португалии из-за «плохой формы». Мартинес недоволен игрой вингера в матче с Ирландией
Рафаэл Леау покинул расположение сборной Португалии.
Вингер «Милана» не тренировался в воскресенье из-за «плохой формы», сообщает A Bola.
Позже тренер португальцев Роберто Мартинес принял решение отправить Леау обратно в итальянский клуб, за который в этом сезоне футболист не провел ни одного полного матча – в последних двух играх за «россонери» он выходил на замену в середине вторых таймов.
Кроме того, Мартинес недоволен игрой Леау в субботнем матче отбора ЧМ-2026 с Ирландией (1:0), в котором тот вышел на поле на 61-й минуте.
Во вторник Португалия встретится с Венгрией в 8-м туре квалификации.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости