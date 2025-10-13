  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Беларуси об 1:2 с Шотландией: «Мы проявили характер и заслуживали как минимум ничьей. Оставались в игре до финального свистка»
Тренер Беларуси об 1:2 с Шотландией: «Мы проявили характер и заслуживали как минимум ничьей. Оставались в игре до финального свистка»

Карлос Алос оценил поражение от сборной Шотландии (1:2) в отборе ЧМ-2026.

«Конечно, мы не можем быть довольны результатом. Но я доволен своими футболистами и тем, как мы подготовились к этой игре. Это было нелегко, но мы проявили характер.

Игра была немного странной из-за частых вмешательств ВАР. Мы проигрывали 0:1, у нас были моменты. Мы забили гол, который не был засчитан. Когда мы пропустили второй, то казалось, что игра закончена. Но затем мы забили сами и оставались в игре до финального свистка.

Жаль, что проиграли, но таков результат. Я считаю, что мы заслуживали как минимум ничью в этой игре. Мы хорошо владели мячом, контролировали игру и у нас были моменты.

Мы заслуживали большего, но результат — 1:2. Теперь единственное, что я могу сказать, это пожелать удачи Шотландии. Я считаю, что они заслужили поехать на чемпионат мира», — сказал тренер сборной Беларуси.

Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betnews
