Мареска о том, как покинул дом в 11 лет, чтобы играть в академии «Милана»: «Это было ужасно, не делайте так со своими детьми»

Энцо Мареска дал предостережение родителям будущих футболистов.

Главный тренер «Челси » вспомнил, как возрасте 11 лет ему пришлось уехать далеко от дома в Кампании, чтобы играть за юношескую команду «Милана ».

«Это было ужасно, не делайте так со своими детьми», – сказал итальянец, обращаясь к родителям.