Мареска о том, как покинул дом в 11 лет, чтобы играть в академии «Милана»: «Это было ужасно, не делайте так со своими детьми»
Энцо Мареска дал предостережение родителям будущих футболистов.
Главный тренер «Челси» вспомнил, как возрасте 11 лет ему пришлось уехать далеко от дома в Кампании, чтобы играть за юношескую команду «Милана».
«Это было ужасно, не делайте так со своими детьми», – сказал итальянец, обращаясь к родителям.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere della Sera
