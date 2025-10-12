Газзаев поздравил Симоняна с 99-летием: «Легенда мирового футбола. Настоящий патриот и пример того, как надо служить своему отечеству. Желаю крепкого-крепкого здоровья»

Валерий Газзаев поздравил Никиту Симоняна с 99-летием.

«Поздравляю Никиту Павловича с 99-летием и с высшей государственной наградой. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Это настоящая легенда советского и мирового футбола.

Период его выступлений – эпоха великих футболистов: Симоняна , Яшина, Стрельцова. Это игроки мирового значения. Никита Павлович – настоящий патриот и пример того, как надо служить своему отечеству. Еще раз желаю ему крепкого-крепкого здоровья», – сказал экс-тренер ЦСКА.