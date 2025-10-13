  • Спортс
9

Депай стал лучшим ассистентом в истории Нидерландов, обойдя Снейдера – 35 передач. Мемфис также лучший бомбардир сборной

Мемфис Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов.

Форвард, представляющий «Коринтианс», отдал две голевые передачи в матче квалификации ЧМ-2026 с Финляндией (4:0). 

Теперь на счету Депая 35 ассистов за сборную Нидерландов. До матча он делил первую строчку по этому показателю с Уэсли Снейдером (33). 

Кроме того, Мемфис отличился с пенальти, с 54 голами он лучший бомбардир в истории сборной. Недавно он опередил Робина ван Перси, завершившего карьеру (50 голов). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
