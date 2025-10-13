  • Спортс
  • Гришин о 2-м месте «Локо»: «Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона. Будь у него более быстрые защитники, мог бы ставить более атакующую игру»
Гришин о 2-м месте «Локо»: «Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона. Будь у него более быстрые защитники, мог бы ставить более атакующую игру»

Александр Гришин оценил 2-е место «Локомотива» в РПЛ после 11 туров.

«Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона, когда они несколько туров шли в лидерах, но быстро просели. 

Сейчас мы этого проседания не видим. Команда до сих пор ни разу не проиграла в чемпионате. Играет в хороший футбол. Немножко от обороны, конечно, но какие футболисты, такой и футбол. 

Будь у Галактионова более быстрые защитники, он мог бы ставить более атакующую игру», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
