Лукас Вера о финансовых проблемах «Химок»: «Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали»
Лукас Вера высказался о проблемах «Химок» с выплатами зарплат.
В сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее «Химки» не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.
«Я хочу поблагодарить всех ребят, которые работали в «Химках», за их упорный труд. Мы все сделали, чтобы не вылетать из РПЛ.
Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты, кажется, что тебя не любят и не ценят», — сказал бывший полузащитник «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
