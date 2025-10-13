Лукас Вера о финансовых проблемах «Химок»: «Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали»

Лукас Вера высказался о проблемах «Химок» с выплатами зарплат.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее «Химки » не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

«Я хочу поблагодарить всех ребят, которые работали в «Химках», за их упорный труд. Мы все сделали, чтобы не вылетать из РПЛ.

Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты, кажется, что тебя не любят и не ценят», — сказал бывший полузащитник «Химок».