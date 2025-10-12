Пономарев о Симоняне: «Как футболист, как личность — он великий. Масштаба Пеле»

Владимир Пономарев назвал Никиту Симоняна личностью масштаба Пеле.

Сегодня первому вице-президенту РФС , лучшему бомбардиру в истории «Спартака » исполнилось 99 лет.

«С Никитой Павловичем Симоняном знаком большую часть жизни, с 1962 года. Он мне много хороших советов давал. Мы часто везде пересекаемся. И сейчас, когда он приглашает меня на какие‑то мероприятия, с удовольствием прихожу.

С большим удовольствием слушаю его рассказы. Он человек очень трезвого ума. Часто рассказывает очень интересные истории о футболистах. Если все это записать — можно целую книгу издать. Память у него просто потрясающая, абсолютно идеальная.

Я доволен, что Симоняну дали звание Героя труда. Считаю, давно пора было это сделать: наверное, когда ему еще лет 60 было. Конечно, это очень почетно, очень здорово. Что пожелать Никите Павловичу? Поддерживать свое здоровье в том состоянии, которое есть.

Как футболист, как личность — он великий. Масштаба Пеле. Теперь обязательно надо погулять на юбилее Симоняна. И я сам себе желаю дожить до его юбилея», — сказал бывший защитник сборной СССР .