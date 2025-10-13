Лукин о матчах с Ираном и Боливией: «Очень престижные соперники. Будут сильнее – мы и их обыграем»
Матвей Лукин считает, что сборная России играет с престижными соперниками.
В пятницу россияне победили в товарищеском матче Иран (2:1), а во вторник встретятся с Боливией.
«Если честно, без разницы, против кого играть. Когда играешь за сборную своей страны, все равно, кто перед тобой. Это просто честь – выходить на поле за национальную команду.
Я бы не сказал, что сейчас у нас слабые соперники. Эти команды очень престижные, будут сильнее – мы и их обыграем. Иран очень квалифицированная сборная, имеет сильных игроков. Разберем, посмотрим, какие у нас были ошибки, и, думаю, в следующем матче улучшим игру», – сказал защитник сборной России.
