«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»

«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 99-летием.

«Никите Павловичу Симоняну – 99 лет! 🔴

Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почетного президента Комитета ветеранов!

Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер 🏆.

А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством 👏.

С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником! ❤️» – говорится в сообщении «Спартака ».

Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством, развитие и популяризацию отечественного футбола»