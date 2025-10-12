«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»
«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 99-летием.
«Никите Павловичу Симоняну – 99 лет! 🔴
Мы от всей души поздравляем старейшего ветерана красно-белых и почетного президента Комитета ветеранов!
Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба: шесть чемпионств и пять кубков СССР как игрок и как тренер 🏆.
А несколько дней назад легенде «Спартака» присвоили звание Героя Труда за особые заслуги перед государством 👏.
С днем рождения, Никита Павлович! Вся спартаковская семья желает Вам крепкого здоровья и поздравляет с праздником! ❤️» – говорится в сообщении «Спартака».
Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством, развитие и популяризацию отечественного футбола»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
