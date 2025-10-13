  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пименов о сборной России: «Отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру, но есть трудности в обороне»
0

Пименов о сборной России: «Отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру, но есть трудности в обороне»

Руслан Пименов высказался об игре сборной России.

– Как вам игра сборной России с Ираном (2:1)?

 – У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло. 

Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверенно. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.

– По уровню наша сборная сопоставима с иранцами?

– Россия посильнее. У нас есть и легионеры, и молодое поколение. Когда ребята ускоряют игру, у нас все хорошо получается. Как только мы начинали играть медленно, Ирану было комфортно, и он этим воспользовался.

– Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.

– Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было пятьдесят человек, сейчас – тридцать. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились. 

Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной, – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Ирана по футболу
logoРуслан Пименов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лукин о матчах с Ираном и Боливией: «Очень престижные соперники. Будут сильнее – мы и их обыграем»
1сегодня, 01:14
«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане
20вчера, 19:14
Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»
50вчера, 16:34
Главные новости
Зинедин Зидан: «Роналдо был лучшим игроком. Он говорил: «Я проброшу мяч тебе между ног». И делал это»
138 минут назад
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
56 минут назадТесты и игры
Леау покинул расположение сборной Португалии из-за «плохой формы». Мартинес недоволен игрой вингера в матче с Ирландией
6сегодня, 01:34
На матче Италия – Израиль задействуют кинологов, саперов, беспилотники, технологию обнаружения оружия и взрывчатки. Префект Удине опасается беспорядков из-за пропалестинского шествия
57вчера, 22:11
Депай стал лучшим ассистентом в истории Нидерландов, обойдя Снейдера – 35 передач. Мемфис также лучший бомбардир сборной
22вчера, 22:03
Всего 5 игроков играли за «ПСЖ» и «Арсенал». Вспомнить пятого – невозможный челлендж
вчера, 22:00Тесты и игры
«Аль-Ахли» предложит «Зениту» около 55 млн евро за Педро, саудовский клуб начал переговоры (ESPN Brasil)
53вчера, 21:50
Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»
8вчера, 21:31
«Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами. Они демонстрировали символику Армии освобождения Косова
54вчера, 21:24
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»
17вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин об интересе «Интера» к Глебову: «Чтобы попасть в топ-клуб, нужно хотя бы 1,5-2 года стабильно играть в своем чемпионате и показывать уровень»
11 минут назад
Лукас Вера о финансовых проблемах «Химок»: «Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали»
25 минут назад
Гришин о 2-м месте «Локо»: «Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона. Будь у него более быстрые защитники, мог бы ставить более атакующую игру»
сегодня, 02:39
Тренер Беларуси об 1:2 с Шотландией: «Мы проявили характер и заслуживали как минимум ничьей. Оставались в игре до финального свистка»
сегодня, 02:22
Лукин о матчах с Ираном и Боливией: «Очень престижные соперники. Будут сильнее – мы и их обыграем»
1сегодня, 01:14
Мареска о том, как покинул дом в 11 лет, чтобы играть в академии «Милана»: «Это было ужасно, не делайте так со своими детьми»
1вчера, 21:43
Зинедин Зидан: «Анчелотти – хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен – это 80% команды»
5вчера, 21:38
Кто вышел на ЧМ-2026: известна 21 сборная из 48
35вчера, 20:58
Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»
3вчера, 20:49
«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
5вчера, 20:10