Пименов о сборной России: «Отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру, но есть трудности в обороне»

Руслан Пименов высказался об игре сборной России.

– Как вам игра сборной России с Ираном (2:1)?

– У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло.

Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверенно. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.

– По уровню наша сборная сопоставима с иранцами?

– Россия посильнее. У нас есть и легионеры, и молодое поколение. Когда ребята ускоряют игру, у нас все хорошо получается. Как только мы начинали играть медленно, Ирану было комфортно, и он этим воспользовался.

– Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.

– Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было пятьдесят человек, сейчас – тридцать. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились.

Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной, – сказал экс-форвард сборной России.