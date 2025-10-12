РФС поздравил Симоняна с 99-летием: «Желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!»

РФС поздравил Никиту Симоняна с днем рождения.

Сегодня экс-игроку сборной СССР исполнилось 99 лет.

«По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера, лучший бомбардир в истории «Спартака » – первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян отмечает сегодня день рождения!

Поздравляем Никиту Павловича и желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!» – говорится в сообщении РФС.