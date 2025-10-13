Уилшер возглавит сегодня «Лутон». Клуб идет 11-м в 3-м дивизионе Англии

«Лутон» объявит сегодня о назначении Джека Уилшера главным тренером.

Ранее 33-летний специалист исполнял обязанности главного тренера «Норвича» в конце прошлого сезона, а до этого входил в штаб «канареек». Также экс-хавбек «Арсенала» и сборной Англии возглавлял команду «канониров» U18.

После 11 матчей «Лутон » занимает в третьем английском дивизионе 11-е место.