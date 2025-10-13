Уилшер возглавит сегодня «Лутон». Клуб идет 11-м в 3-м дивизионе Англии
«Лутон» объявит сегодня о назначении Джека Уилшера главным тренером.
Ранее 33-летний специалист исполнял обязанности главного тренера «Норвича» в конце прошлого сезона, а до этого входил в штаб «канареек». Также экс-хавбек «Арсенала» и сборной Англии возглавлял команду «канониров» U18.
После 11 матчей «Лутон» занимает в третьем английском дивизионе 11-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости