Кутепов о результатах «Спартака»: «Не стоит скидывать всю вину на Станковича. Дай бог, чтобы исправили ситуацию»

Илья Кутепов оценил результаты «Спартака».

«В таблице большая плотность, думаю, «Спартак » исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять.

Нужно учитывать, что это «Спартак», где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий. Дай бог, чтобы «Спартак» исправил ситуацию», – сказал экс-защитник «Спартака».

«Спартак» с 18 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ .