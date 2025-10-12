  • Спортс
  Кутепов о результатах «Спартака»: «Не стоит скидывать всю вину на Станковича. Дай бог, чтобы исправили ситуацию»
4

Кутепов о результатах «Спартака»: «Не стоит скидывать всю вину на Станковича. Дай бог, чтобы исправили ситуацию»

Илья Кутепов оценил результаты «Спартака».

«В таблице большая плотность, думаю, «Спартак» исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять.

Нужно учитывать, что это «Спартак», где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий. Дай бог, чтобы «Спартак» исправил ситуацию», – сказал экс-защитник «Спартака».

«Спартак» с 18 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
