Мостовой о гендиректоре «Спартака»: «Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. У него же руководящая должность, а не роль главного тренера»

Александр Мостовой отреагировал на слова гендиректора «Спартака».

Ранее новый гендиректор Сергей Некрасов, говоря о своем футбольном прошлом, заявил: «Конечно же, «футбольным человеком» Александр Мостовой вряд ли меня назовет, но в футбол мы с ним играли».

«Слова Некрасова обо мне? Обратите внимание, что сказал умный человек, а не те, кто строят из себя футбольных деятелей. Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. Мы с Сергеем давно знакомы, лет семь назад в футбол играли с Игорем Ларионовым у него в гостях. Кстати, играет Сергей действительно неплохо.

Это абсолютно нормально, что он стал генеральным директором «Спартака». Это же руководящая должность, а не роль главного тренера. У него впереди много большой и трудной работы. Мы, спартаковские ветераны, всегда рядом и готовы помочь», – сказал экс-хавбек «Спартака».