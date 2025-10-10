15

«Монако» Головина объявил об уходе Хюттера с поста главного тренера

«Монако» объявил об уходе Ади Хюттера с поста главного тренера.

5 октября монегаски сыграли вничью с «Ниццей» (2:2) в матче Лиги 1. Команда, за которую выступает Александр Головин, не побеждает три игры кряду – две ничьих и поражение.

«Монако» на данный момент находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 13 очков в 7 матчах (4 победы, 1 ничья и 2 поражения).

Хюттер тренировал монегасков с июля 2023 года.

Источник: сайт «Монако»
