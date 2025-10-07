Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А

«Монако» продолжает работу над назначением нового главного тренера.

Ранее стало известно , что французский клуб собирается уволить Ади Хюттера в ходе паузы на матчи сборных.

Позже появилась информация , что монегасков может возглавить Эдин Терзич, однако, по данным L’Equipe, бывший тренер дортмундской «Боруссии» не был воодушевлен вариантом с назначением в «Монако », и переговоры были завершены.

Отмечается, что монегаски еще не связывались с Марко Розе и Тиаго Моттой , впрочем, по информации Tutto Sport, итальянский специалист ждет других предложений, в частности, из Серии А.