Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
«Монако» продолжает работу над назначением нового главного тренера.
Ранее стало известно, что французский клуб собирается уволить Ади Хюттера в ходе паузы на матчи сборных.
Позже появилась информация, что монегасков может возглавить Эдин Терзич, однако, по данным L’Equipe, бывший тренер дортмундской «Боруссии» не был воодушевлен вариантом с назначением в «Монако», и переговоры были завершены.
Отмечается, что монегаски еще не связывались с Марко Розе и Тиаго Моттой, впрочем, по информации Tutto Sport, итальянский специалист ждет других предложений, в частности, из Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
