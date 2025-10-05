Лапочкин об 11-метровом в дерби: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»

Сергей Лапочкин оценил эпизод с пенальти в дерби ЦСКА и «Спартака».

Армейцы победили в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 3:2.

В начале первого тайма хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги нападающему армейцев Алеррандро . Рефери Артем Чистяков не назначил пенальти. Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья посмотрел повтор и на 11-й минуте назначил пенальти , который реализовал Иван Обляков.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» – «Динамо».

Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака » меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА . Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией. И вот тут самое главное.

Зачем [арбитр ВАР Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол.

Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» – «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти]», – сказал бывший арбитр ФИФА.