Экс-арбитр Егоров о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»: «Фол перед пенальти очевиден, гол ЦСКА отменили справедливо. Проблема в том, что главный судья и ВАР говорят на разных языках»

Экс-арбитр Александр Егоров оценил спорные моменты в дерби ЦСКА и «Спартака».

Армейцы победили красно-белых (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ . Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон на углу своей штрафной заплел ноги нападающему Алеррандро. После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который реализовал Иван Обляков.

На 41-й минуте защитник Данил Круговой забил свой второй гол в этом матче, судья Артем Чистяков засчитал взятие ворот. Однако Виталий Мешков, отвечающий сегодня за ВАР, позвал коллегу к монитору. Чистяков изучил повтор и отменил гол армейцев. Рефери объявил, что хавбек Иван Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки».

О пенальти в ворота «Спартака»

«Началось все с пенальти на 12-й минуте – того самого эпизода, где фол очевиден, но вся драма – в деталях. Снова ВАР и главный судья видят одно и то же, но говорят на разных языках. Для арбитра ВАР Мешкова на повторе – ничего, для Чистякова на поле – фол. Проблема не в месте контакта, а в том, что арбитры будто не слышали друг друга. На стоп-кадрах видно, что главный этот момент просто упустил из поля зрения – а ведь в дерби такие вещи стоят дорого. Решение в итоге правильное, но сам процесс его принятия оставил осадок: слишком уж много хаоса в коммуникации, когда речь идет о ключевом моменте».



Об отмененном голе ЦСКА

«Тут, казалось бы, все чисто: Обляков сыграл рукой, решение ВАР корректно. Но сам факт, что Чистяков сначала дал играть дальше, вызывает вопросы. Как можно давать преимущество в моменте, где атакующая сторона нарушает правила? Возможно, рефери просто переложил ответственность на коллег из будки, но это – симптом. Симптом того, что главный арбитр в такой игре не должен ждать чьего-то сигнала: нужно самому чувствовать эпизод. Гол отменили справедливо, но первичная реакция судьи – тревожная», – сказал бывший арбитр и бывший руководитель Департамента судейства РФС Егоров.