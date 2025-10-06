  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Егоров о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»: «Фол перед пенальти очевиден, гол ЦСКА отменили справедливо. Проблема в том, что главный судья и ВАР говорят на разных языках»
9

Экс-арбитр Егоров о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»: «Фол перед пенальти очевиден, гол ЦСКА отменили справедливо. Проблема в том, что главный судья и ВАР говорят на разных языках»

Экс-арбитр Александр Егоров оценил спорные моменты в дерби ЦСКА и «Спартака».

Армейцы победили красно-белых (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон на углу своей штрафной заплел ноги нападающему Алеррандро. После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который реализовал Иван Обляков.

На 41-й минуте защитник Данил Круговой забил свой второй гол в этом матче, судья Артем Чистяков засчитал взятие ворот. Однако Виталий Мешков, отвечающий сегодня за ВАР, позвал коллегу к монитору. Чистяков изучил повтор и отменил гол армейцев. Рефери объявил, что хавбек Иван Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки».

О пенальти в ворота «Спартака»

«Началось все с пенальти на 12-й минуте – того самого эпизода, где фол очевиден, но вся драма – в деталях. Снова ВАР и главный судья видят одно и то же, но говорят на разных языках. Для арбитра ВАР Мешкова на повторе – ничего, для Чистякова на поле – фол. Проблема не в месте контакта, а в том, что арбитры будто не слышали друг друга. На стоп-кадрах видно, что главный этот момент просто упустил из поля зрения – а ведь в дерби такие вещи стоят дорого. Решение в итоге правильное, но сам процесс его принятия оставил осадок: слишком уж много хаоса в коммуникации, когда речь идет о ключевом моменте».

Об отмененном голе ЦСКА

«Тут, казалось бы, все чисто: Обляков сыграл рукой, решение ВАР корректно. Но сам факт, что Чистяков сначала дал играть дальше, вызывает вопросы. Как можно давать преимущество в моменте, где атакующая сторона нарушает правила? Возможно, рефери просто переложил ответственность на коллег из будки, но это – симптом. Симптом того, что главный арбитр в такой игре не должен ждать чьего-то сигнала: нужно самому чувствовать эпизод. Гол отменили справедливо, но первичная реакция судьи – тревожная», – сказал бывший арбитр и бывший руководитель Департамента судейства РФС Егоров.

Как вам дерби?11061 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Betonmobile
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСпартак
Артем Чистяков судья
видеоповторы
logoИван Обляков
logoВиталий Мешков
logoАлександр Егоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Федотов о пенальти «Спартаку»: «Линия — часть штрафной. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры»
55сегодня, 06:47
Лапочкин об 11-метровом в дерби ЦСКА – «Спартак»: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»
76вчера, 20:33
Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен
31вчера, 14:22Фото
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА: «Правильное решение, фол по неосторожности. ВАР пригласил Чистякова на просмотр, так как изначально был назначен штрафной»
45вчера, 14:11Фото
Главные новости
Ректор Бауманки после дерби «Спартака» и ЦСКА написал: «Одна эмоция – ЦКГ, на будущее – ОУКБ». Пресс-служба вуза сообщила, что Гордин «приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция»
76 минут назад
Бабаев о матче со «Спартаком»: «Судья справился и принимал правильные решения во всех эпизодах вместе с системой видеоассистента»
1931 минуту назад
Каррагер о Холанде: «Наблюдаем за величайшим бомбардиром в истории английского футбола. Это другой уровень по сравнению с Агуэро. Эрлинг – лучший»
2544 минуты назад
Станковича сегодня могут уволить из «Спартака» («СЭ»)
14256 минут назад
«Монако» может уволить Хюттера после 3 матчей без побед. Клуб начал искать нового тренера
38сегодня, 08:10
Что вас бесит в футболе и вокруг него? Момент, чтобы высказаться
сегодня, 08:00
«Краснодар» об обвинении «Ахмата» в адрес Сперцяна: «У нас интернациональный коллектив — проявление расизма в таком окружении просто невозможно»
49сегодня, 07:38
Экс-судья Федотов о пенальти «Спартаку»: «Линия — часть штрафной. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры»
55сегодня, 06:47
Абаскаль о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «На такие матчи нужно выходить с яростью и характером. Армейцы с первых минут поняли, как играть в дерби»
40сегодня, 06:35
Победа ЦСКА над «Спартаком», крупное поражение «Барсы», Загитова и Медведева на вечере памяти Гришина, 1000 застрявших на Эвересте, триумф Расселла и «Макларена» и другие новости
19сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Жоао Виктор о падении Солари в штрафной ЦСКА: «Это не пенальти. Он попытался его заработать, но я не считаю, что там было что-то»
7 минут назад
Акинфеев пропустит 14-17 дней из-за повреждения связок голеностопа (ТАСС)
619 минут назад
Экс-арбитр Лаос согласен с пенальти против «Барсы»: «Помимо попадания Араухо в ахилл Ромеро, он сделал подскок обеими ногами, который я всегда называл «прыжком лосося»
327 минут назад
Фанаты скандировали «Рафа Мир – насильник» на матче с «Алавесом», игру приостанавливали. Тренер «Эльче» Сарабия напомнил о презумпции невиновности
1сегодня, 08:14
Кисляк о 3:2 в дерби: «Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Они играли до конца»
6сегодня, 07:56
«Рейнджерс» уволили Мартина с поста тренера. Клуб идет 8-м в лиге Шотландии и не попал в ЛЧ
4сегодня, 07:21
Ерохин о пенальти «Зениту» и 1:1 с «Акроном»: «Рука в штрафной трактуется по‑разному в последнее время. Не стоило доводить до такой ситуации»
5сегодня, 07:03
Спинаццола вызван в сборную Италии из-за травмы Политано
сегодня, 06:22
«У Челестини игра для зрителей. При любом счете ЦСКА прессингует и старается забить как можно больше». Гришин об армейцах
11сегодня, 05:59
Экс-директор «Оренбурга» считает логичной отставку Слишковича: «Напрямую вылетел в ФНЛ, но клуб вернули в РПЛ. Сейчас нет игры, понимания, как набирать очки»
14сегодня, 05:44