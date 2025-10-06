Ташуев про «Спартак»: «Я бы пошел, ничего не боюсь в жизни. Любой российский тренер пошел бы, но мало верится, что пригласят из нашей страны»

Сергей Ташуев готов возглавить «Спартак».

В воскресенье «Спартак» в гостях уступил ЦСКА (2:3) в московском дерби. После 11-го тура Мир РПЛ команда занимает 6-е место, на 6 очков отставая от лидирующих армейцев.

Сегодня сообщалось , что Деяна Станковича могут уволить с поста главного тренера красно-белых. Однако «Спартак» не уволил Станковича после заседания совета директоров. Позже стало известно , что у москвичей нет согласованной кандидатуры на место Деяна , при этом необходимость увольнения 47-летнего серба в клубе понимают.

– Насколько вероятна отставка Станковича в ближайшее время?

– Понятно, что «Спартак » все время хочет быть на самом верху, это однозначно. Сегодня команда не на самом верху. Они на шестом месте, и это – не место «Спартака». Не скажу, что «Спартак» провально проводит матчи, но руководству виднее.

– Если бы вам позвонили и предложили возглавить «Спартак», вы бы согласились?

– Я бы, конечно, пошел в «Спартак». Давление? Я лично в этой жизни ничего не боюсь.

Любой российский тренер пошел бы в «Спартак», но мне мало верится в то, что будут приглашать тренера из нашей страны. Я – реалист. Буду ждать приглашений и принимать решение, – сказал бывший тренер «Ахмата», «Факела» и других российских клубов.