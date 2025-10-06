  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев про «Спартак»: «Я бы пошел, ничего не боюсь в жизни. Любой российский тренер пошел бы, но мало верится, что пригласят из нашей страны»
22

Ташуев про «Спартак»: «Я бы пошел, ничего не боюсь в жизни. Любой российский тренер пошел бы, но мало верится, что пригласят из нашей страны»

Сергей Ташуев готов возглавить «Спартак».

В воскресенье «Спартак» в гостях уступил ЦСКА (2:3) в московском дерби. После 11-го тура Мир РПЛ команда занимает 6-е место, на 6 очков отставая от лидирующих армейцев.

Сегодня сообщалось, что Деяна Станковича могут уволить с поста главного тренера красно-белых. Однако «Спартак» не уволил Станковича после заседания совета директоров. Позже стало известно, что у москвичей нет согласованной кандидатуры на место Деяна, при этом необходимость увольнения 47-летнего серба в клубе понимают.

– Насколько вероятна отставка Станковича в ближайшее время?

– Понятно, что «Спартак» все время хочет быть на самом верху, это однозначно. Сегодня команда не на самом верху. Они на шестом месте, и это – не место «Спартака». Не скажу, что «Спартак» провально проводит матчи, но руководству виднее.

– Если бы вам позвонили и предложили возглавить «Спартак», вы бы согласились?

– Я бы, конечно, пошел в «Спартак». Давление? Я лично в этой жизни ничего не боюсь.

Любой российский тренер пошел бы в «Спартак», но мне мало верится в то, что будут приглашать тренера из нашей страны. Я – реалист. Буду ждать приглашений и принимать решение, – сказал бывший тренер «Ахмата», «Факела» и других российских клубов.

Как вам дерби?13781 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Ташуев
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров про Станковича: «Не справится в «Спартаке». Команда хочет играть, но, #####, тренер ей мешает. Неустойка максимум 3 млн долларов – сэкономьте на трансфере, чем терпеть эту херню»
35сегодня, 17:24
Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
12023 сентября, 09:28
Сергей Ташуев: «Станкович не понимает, что такое «Спартак». Идет шарахание от итальянского футбола. Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто: я бывший футболист, я играл»
2623 сентября, 02:42
Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»
2722 сентября, 15:11
Главные новости
Алан Ширер: «Холанд – зверь. Я не вижу у него слабостей – он быстрый, сильный, способен забивает много голов, хорош в верховой борьбе, играет за блестящую команду»
2 минуты назад
Sky не накажет Невилла за слова о флагах и «злых белых мужчинах среднего возраста», несмотря на свои правила и угрожающих отменить подписку зрителей
14 минуты назад
Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
1218 минут назад
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
36 минут назадТесты и игры
Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»
337 минут назад
«Барселона» следит за Этта-Эйонгом. Форвард с 4 голами в 5 матчах Ла Лиги за «Леванте» обойдется в 30 млн евро и также интересен английским клубам
1653 минуты назад
Быстров про Станковича: «Не справится в «Спартаке». Команда хочет играть, но, #####, тренер ей мешает. Неустойка максимум 3 млн долларов – сэкономьте на трансфере, чем терпеть эту херню»
35сегодня, 17:24
Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста»
95сегодня, 17:04
Петржела про «Зенит»: «Личка отлично заменил бы Семака. Команде нужен новый импульс»
15сегодня, 16:59
Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»
94сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» пропустил 5 голов от «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
5311 минут назад
Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»
116 минут назад
Защитника «Марселя» Агерда пытался ударить в аэропорту человек, попросивший о селфи. Нападавший убежал, но был задержан полицией и допрошен
38 минут назад
Валерий Овчинников: «Зениту» нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Ну невозможно смотреть на 8 бразильцев в старте – и ладно бы еще нормально играли...»
12сегодня, 17:33
Шалимов об уходе из «Факела»: «Фанатов не устраивала игра и то, что мы мало забивали. Как только губернатор и руководство увидели напряжение, решили поменять тренера»
3сегодня, 17:25
Рис Джеймс из-за травмы не сыграет за Англию в октябре. В сборную впервые вызван О’Райли
5сегодня, 17:15
Быстров о пенальти ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Идиотизм Фернандеша. Но я посмотрел тысячу повторов и ни на одном не убедился, что фол был в штрафной»
21сегодня, 16:33
Барколя из-за травмы бедра пропустит октябрьские матчи Франции. Вместо вингера «ПСЖ» вызван Товен
2сегодня, 16:28
Холанд о победном голе «Брентфорду»: «Ван ден Берг толкал меня первые 5 минут, и я сказал: ладно, погнали. Я чувствовал усталость перед игрой, но это меня мотивировало. Топовый гол»
2сегодня, 15:59
Кирилл Глебов: «Спартак» – самый принципиальный соперник для ЦСКА, двойные эмоции и двойной настрой. Счет 3:0 в начале матча вселил в нас уверенность»
14сегодня, 15:48