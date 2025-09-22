Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»

Сергей Ташуев осудил Деяна Станковича за излишнюю эмоциональность.

Ранее главный тренер «Спартака » был дисквалифицировал на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).

– Месяц дисквалификации Станковичу – адекватное наказание?

– И мы можем иногда словечко сказать, правда, потом улыбнуться и спокойно отреагировать. Станковичу надо понимать, что он не имеет права так себя вести. Я уверен, что в Италии он бы так себя не вел дерзко. А здесь в России может себе позволить.

Ты профессионал, на тебя смотрят не только футболисты, но и болельщики, люди с семьями приходят на стадион, с детьми. И так себя вести. Тренер – это сэнсэй, учитель, педагог. А сэнсэй всегда спокоен, уравновешен. Внутри все может кипеть, но эмоции нужно проявлять в правильном русле для команды.

Я как-то с «Анжи» играл, нас судил Карасев , я начал специально эмоционировать. Он подходит: «Не мешайте мне работать». «Сережа, я тоже работаю. Оказываю на тебя давление». Посмеялись и пошли дальше. Нужно позитивно все воспринимать. Кстати, Станкович не первый, 6 матчей давали Виллаш-Боашу в «Зените».

– И все же, отстранение на месяц – это не слишком сурово?

– А как по-другому? Ничего себе! Ты такие эмоции проявляешь, провоцируешь людей. Люди по-разному реагируют, могло что угодно случиться. В былые времена болелы полетели бы на поле. Ты не имеешь на такое права, на тебя камеры смотрят, страна, все реагируют на тебя. Тем более было бы на что так реагировать – ты лучше своим защитникам предъяви, – сказал бывший тренер клубов РПЛ .