  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»
17

Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»

Сергей Ташуев осудил Деяна Станковича за излишнюю эмоциональность.

Ранее главный тренер «Спартака» был дисквалифицировал на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).

– Месяц дисквалификации Станковичу – адекватное наказание?

– И мы можем иногда словечко сказать, правда, потом улыбнуться и спокойно отреагировать. Станковичу надо понимать, что он не имеет права так себя вести. Я уверен, что в Италии он бы так себя не вел дерзко. А здесь в России может себе позволить.

Ты профессионал, на тебя смотрят не только футболисты, но и болельщики, люди с семьями приходят на стадион, с детьми. И так себя вести. Тренер – это сэнсэй, учитель, педагог. А сэнсэй всегда спокоен, уравновешен. Внутри все может кипеть, но эмоции нужно проявлять в правильном русле для команды.

Я как-то с «Анжи» играл, нас судил Карасев, я начал специально эмоционировать. Он подходит: «Не мешайте мне работать». «Сережа, я тоже работаю. Оказываю на тебя давление». Посмеялись и пошли дальше. Нужно позитивно все воспринимать. Кстати, Станкович не первый, 6 матчей давали Виллаш-Боашу в «Зените».

– И все же, отстранение на месяц – это не слишком сурово?

– А как по-другому? Ничего себе! Ты такие эмоции проявляешь, провоцируешь людей. Люди по-разному реагируют, могло что угодно случиться. В былые времена болелы полетели бы на поле. Ты не имеешь на такое права, на тебя камеры смотрят, страна, все реагируют на тебя. Тем более было бы на что так реагировать – ты лучше своим защитникам предъяви, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?18038 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
logoСпартак
logoСергей Карасев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»
23сегодня, 09:22
Угальде об эмоциональности Станковича: «Он живет футболом, это его жизнь. Он делает так, кто-то – иначе»
6вчера, 16:01
«Спартак» на качелях – Станкович слишком эмоционален, может. Но актерское мастерство, возможно, нравится руководству – он в игре, переживает». Пименов о красно-белых
4вчера, 15:55
Главные новости
Жоан Лапорта: «Если Ямаль получит «Золотой мяч», это будет историческим событием. Фантастический игрок»
69 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
255422 минуты назадLive
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
22 минуты назадТелеграм
Олисе – 30-й в голосовании «Золотого мяча», Виртц – 29-й, ван Дейк – 28-й, Райс – 27-й, Холанд – 26-й
1925 минут назад
«Барса» интересуется защитником сборной Португалии и «Спортинга» Инасиу
725 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
229сегодня, 14:41
В «Реале» считают, что «Золотой мяч» стал менее престижен после изменений правил вручения (Marca)
3233 минуты назад
Ямаль проведет вечеринку после церемонии «Золотого мяча» – вне зависимости от результата. Вместе с ним в Париж летят 25 человек, в том числе диджей
6850 минут назад
Ямаль, Рафинья, Флик и другие члены делегации «Барсы» прибыли в Париж на церемонию «Золотого мяча». Лапорта заявил: «Это вопрос уважения к футболу и номинантам»
1553 минуты назадВидео
Мохеби о матче с «Балтикой»: «Это был не футбол, а UFC. Они играли очень агрессивно, щипались»
9сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» больше суток добирается до дома из Калининграда после матча с «Балтикой» («РБ Спорт»)
13 минут назад
«Сочи» – ЦСКА. Кисляк, Круговой, Мусаев играют. Онлайн-трансляция
1121 минуту назадLive
Лионель Верде: «В России очень безопасно, по Москве можно спокойно передвигаться и ни о чем не переживать. В Аргентине такого нет»
431 минуту назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
47 минут назадLive
Мостовой о ЦСКА: «Многие кричали, что у армейцев лучший футбол, Челестини топовый тренер. «Ростову» проиграли, с «Балтикой» отмучались – эти люди притихли»
8сегодня, 15:10
Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»
1сегодня, 14:58
Маттеус о Кейне: «Он должен завершить карьеру в «Баварии», рекорд Ширера – не мотивация. Если Харри захочет денег, то может переехать в Саудовскую Аравию»
15сегодня, 14:57
Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»
7сегодня, 14:36Видео
Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»
30сегодня, 14:36
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 14:15