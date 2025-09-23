Сергей Ташуев: «Станкович не понимает, что такое «Спартак». Идет шарахание от итальянского футбола. Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто: я бывший футболист, я играл»
Красно-белые обыграли «Крылья Советов» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ.
«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое «Спартак».
«Спартак» – это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова. Вообще взаимодействие игроков – это основа футбола.
Идет шарахание от итальянского футбола к другому, от одной схемы к другой. Во втором тайме игроки вернулись на свои позиции, Маркиньос налево, а Эсекиэль Барко в центр плюс вышли Пабло Солари и Манфред Угальде, и сразу игра завязалась.
Сначала надо сделать стабильный состав, тогда будет игра. А разные схемы – это неправильно, все должно работать как швейцарские часы. Это как в обучении: нельзя сначала учить слова, а потом алфавит.
Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто – я бывший футболист, я хорошо играл.
Ситуация в «Спартаке» достаточно своеобразная, поэтому и нестабильная игра», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.