Сперцян после стычки с Ндонгом: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие»

Эдуард Сперцян сломал зубы в стычке с Усманом Ндонгом.

Грозненцы уступили «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

– Вы пострадали во время удара?

– Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие, – сказал Сперцян.