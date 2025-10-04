Сперцян после стычки с Ндонгом: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие»
Эдуард Сперцян сломал зубы в стычке с Усманом Ндонгом.
Грозненцы уступили «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).
На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre».
– Вы пострадали во время удара?
– Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие, – сказал Сперцян.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости