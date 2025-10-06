  • Спортс
  • Бабаев о матче со «Спартаком»: «Судья справился и принимал правильные решения во всех эпизодах вместе с системой видеоассистента»
18

Бабаев о матче со «Спартаком»: «Судья справился и принимал правильные решения во всех эпизодах вместе с системой видеоассистента»

Роман Бабаев прокомментировал решения арбитра в матче со «Спартаком».

ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в игре 11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

«Яркие положительные эмоции, тяжелый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решен, но нет, «Спартак» вернулся в игру, на определенном этапе владел преимуществом. Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счет, добились важной победы.

Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды.

Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери справился и принимал правильные решения.

Это касается и отмененного гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи ВАР.

Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Пенальти ЦСКА против «Спартака»: точно по делу?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoРоман Бабаев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoсудьи
ТАСС
Артем Чистяков судья
видеоповторы
