Солари упал в штрафной ЦСКА после касания с Виктором. Судья Чистяков не назначил пенальти в пользу «Спартака»
Судья не назначил пенальти после падения игрока «Спартака» в штрафной ЦСКА.
ЦСКА принимает «Спартак» (3:1, перерыв) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 43-й минуте Эсекиэль Барко внешней стороной стопы протолкнул мяч на ход партнеру. Пабло Солари устремился между Мойзесом Барбозой и Жоао Виктором и упал на газон, почувствовав касание с Виктором.
Артем Чистяков не указал на точку. ВАР быстро проверил эпизод и рекомендовал судье продолжить игру без назначения пенальти.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Как вам дерби?977 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости