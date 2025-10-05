Солари упал в штрафной ЦСКА после касания с Виктором. Судья Чистяков не назначил пенальти в пользу «Спартака»

Судья не назначил пенальти после падения игрока «Спартака» в штрафной ЦСКА.

ЦСКА принимает «Спартак » (3:1, перерыв) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 43-й минуте Эсекиэль Барко внешней стороной стопы протолкнул мяч на ход партнеру. Пабло Солари устремился между Мойзесом Барбозой и Жоао Виктором и упал на газон, почувствовав касание с Виктором.

Артем Чистяков не указал на точку. ВАР быстро проверил эпизод и рекомендовал судье продолжить игру без назначения пенальти.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»