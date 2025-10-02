  • Спортс
  Вольтемаде первым в истории «Ньюкасла» забил в дебютных матчах за клуб в АПЛ и ЛЧ. У форварда 3 гола в 6 играх
Ник Вольтемаде забил во втором матче подряд за «Ньюкасл».

Английский клуб победил «Юнион» (4:0) в гостях в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий нападающий забил гол на 17-й минуте встречи.

Ник Вольтемаде стал первым футболистом в истории «Ньюкасла», который забил в дебютных матчах за клуб в АПЛ и Лиге чемпионов.

В общей сложности на данный момент в его активе три гола в шести матчах во всех турнирах.

Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
