  • «Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)
3

«Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)

На будущее Энджа Постекоглу в «Ноттингеме» может повлиять игра с «Ньюкаслом».

Ранее австралиец стал первым за 100 лет тренером «Ноттингем Форест» без побед в первых 6 играх. Команда специалиста, сменившего Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла.

Постекоглу сохраняет поддержку руководства «Ноттингем Форест», но давление на него растет после неудачного старта, сообщает BBC.

Часть болельщиков команды скандировала «Утром тебя уволят» в адрес тренера после домашнего поражения от «Митьюлланда» (2:3) в Лиге Европы в четверг.

Однако руководство клуба по-прежнему поддерживает Постекоглу перед матчем АПЛ с «Ньюкаслом» в воскресенье. Тем не менее есть ощущение, что эта игра окажет существенное влияние на позицию «Форест» по поводу будущего 60-летнего специалиста.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЭндж Постекоглу
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Дания
logoМидтьюлланд
logoЛига Европы УЕФА
болельщики
logoНьюкасл
