«Ноттингем» поддерживает Постекоглу после 6 матчей без побед, но игра с «Ньюкаслом» может повлиять на позиции тренера (BBC)
На будущее Энджа Постекоглу в «Ноттингеме» может повлиять игра с «Ньюкаслом».
Ранее австралиец стал первым за 100 лет тренером «Ноттингем Форест» без побед в первых 6 играх. Команда специалиста, сменившего Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла.
Постекоглу сохраняет поддержку руководства «Ноттингем Форест», но давление на него растет после неудачного старта, сообщает BBC.
Часть болельщиков команды скандировала «Утром тебя уволят» в адрес тренера после домашнего поражения от «Митьюлланда» (2:3) в Лиге Европы в четверг.
Однако руководство клуба по-прежнему поддерживает Постекоглу перед матчем АПЛ с «Ньюкаслом» в воскресенье. Тем не менее есть ощущение, что эта игра окажет существенное влияние на позицию «Форест» по поводу будущего 60-летнего специалиста.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости