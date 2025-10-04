Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»

Николай Валуев высказался о позиции ФИФА по Израилю.

Ранее стало известно , что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил , что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

«Израиль – это другое для них», – сказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.