Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
Николай Валуев высказался о позиции ФИФА по Израилю.
Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».
«Израиль – это другое для них», – сказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
