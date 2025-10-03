Колобков о словах главы ФИФА про Палестину и футбол как способ объединять людей: «Было б здорово услышать это в 2022-м про Россию. Желаю Инфантино последовательности и смелости»

Павел Колобков указал на непоследовательность президента ФИФА.

Джанни Инфантино , говоря о ситуации в Палестине , заявил: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире».

«Прекрасные слова, искренне так считаю. Было б здорово услышать эти слова в 2022 году – про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать. Так что пожелаю господину Инфантино не только красноречия, но и последовательности. И смелости», – отреагировал бывший министр спорта РФ.